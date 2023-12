Pavoisement lumineux de la ville de Dakar : Barthélémy Dias avertit ceux qui veulent s'approprier son œuvre

Que ceux qui s'approprient les pavoisements lumineux de la ville Dakar se tiennent à carreaux! L'ouvrage est bien de la ville de Dakar. Dans un communiqué que nous avons reçu la Direction des Services Techniques de la Ville de Dakar informe qu'elle a réalisé la totalité de l'œuvre et qu'elle estera en justice toute personne pour tentative fallacieuse de récupération.





Barthélémy Dias tient à son joyaux et il le fait savoir à ceux qui essayent de récupérer les œuvres réalisées sous son magistère. En effet la Direction des Services Techniques de la ville de Dakar a publié un communiqué pour mettre les points sur les i quant aux rumeurs distillées un peu partout sur la paternalisation des pavoisements lumineux. "La Ville de Dakar tient à démentir formellement les allégations infondées d’individus malintentionnés qui tentent de s'approprier le mérite du pavoisement lumineux de la ville, en particulier du landmark

"I LOVE DAKAR" situé à la place de la Nation" lit-on dans le document. Qui ajoute: "

Nous tenons à préciser que l'intégralité de ces travaux a été réalisée avec excellence par la Direction

des Services Techniques de la Ville de Dakar. Toute tentative de récupération ou d’appropriation de

ces réalisations par des tiers est entièrement fallacieuse".

Déterminé à protéger son œuvre,

la Ville de Dakar prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits et intérêts légitimes. Nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre de toute personne ou entité cherchant à usurper la paternité de ces œuvres.

Nous appelons la population à la vigilance et à la diffusion de cette information afin d'éviter toute

confusion"



Ainsi le communiqué souligne que la Ville de Dakar continuera à œuvrer pour l'embellissement de notre cité, tout en

préservant l'intégrité et la reconnaissance des efforts de leurs équipes dévouées.

