Pays les plus pauvres au monde : La Banque Mondiale dévoile la position du Sénégal

Jeudi 19 Juillet 2018

C’est à travers les PIB par habitant des pays publiés en fin 2017 publié en fin 2017 que le Banque Mondiale a révélé les positions et, du Sénégal et, de la Gambie par rapport aux pays les moins avancés au monde.

Le Sénégal et la Gambie voisine ont été ainsi inscrites sur la liste des 47 pays pauvres qui ont besoin d’aide par l’Organisation des nations unies pour le commerce et le développement (UNCTAD).



Selon l’Indice de développement humain, un indicateur qui a permis au PNUD de produire un palmarès de 196 pays, le Sénégal se place à la 170e et la Gambie à la 181e.

