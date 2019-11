Pds : Karim Wade passe un coup de fil à Me Sall Karim Wade a profité de l’occasion du décès du beau-père de Me El Hadji Amadou Sall, pour lui passer un coup de fil, histoire de lui présenter ses condoléances, rapporte Les Echos.

Avocat de Karim Wade dans l’affaire de la Crei, Me Sall, jusque-là considéré comme l’un des plus fidèles militants de wade, a créé l’Alliance Suxxali Sopi, avec Oumar sarr et Babacar Gaye, entre autres, à la suite des renouvellements des instances du PDS.

Me Sall avait été nommé Secrétaire national chargé des Affaires juridiques et des Relations avec les institutions, porte-parole du Secrétaire général national. Un poste qu’il avait fini par décliner.

Reste à savoir si ce coup de fil pourrait amorcer une décrispation entre karim Wade, accusé de semer la division au Pds, et certains ex-cadres du parti démocratique sénégalais. L’avenir nous édifiera.



