Pds : les frondeurs vont parler d’ici vendredi Le Parti démocratique sénégalais est au bord de l’implosion. L’installation du dernier Secrétariat national a fini de jeter le trouble au sein du parti de Me Abdoulaye Wade. Plusieurs pontes de ce parti ont boudé leurs nouveaux postes, estimant que les dernières nominations ont fait la part belle aux proches de Karim Wade.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

Mais ces mécontents ne comptent pas quitter le parti aussi facilement, mais comptent mener la fronde de l’intérieur. Des réunions seraient d’ailleurs tenues sous la houlette de l’ex porte-parole du parti, El Hadji Amadou Sall et de l’ancien secrétaire général adjoint, Oumar Sarr, pour organiser la riposte.

Selon la RFM, ces derniers vont organiser une conférence de presse d’ici vendredi pour se prononcer clairement sur cette affaire. Une scission, voire la création d’un Pds bis n’est pas à exclure.



