Péage Aibd - Mbour: Les bureaux du gestionnaire chinois attaqués Les bureaux de la China Road and Bridge Corporation (CRBC) ont été attaquée hier, à Mbour, par des personnes armées.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Novembre 2021 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

A Mbour, une bande armée a attaqué les bureaux de la China Road and Bridge Corporation (CRBC), la compagnie chinoise chargée de la gestion et de l’entretien de l’autoroute à péage Aibd – Mbour.



Bilan, trois personnes blessées. Les malfrats ont emporté avec eux une forte somme d’argent. La gendarmerie de Poponguine qui s’est déportée sur les lieux, a ouvert une enquête, renseigne la Rfm.













iGFM



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos