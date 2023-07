Péage : Le trafic perturbé Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 11:58 | | 0 commentaire(s)|

Le trafic est perturbé sur l'Autoroute de l'Avenir en raison de manifestations notées à Dakar, informe Eiffage dans une note lundi dans la matinée. « Nous vous invitons à éviter tout déplacement non obligatoire. Nous vous remercions de votre compréhension et vous tiendrons informés du retour à la normale », lit-on dans la note. Le leader de Pastef Ousmane Sonko fera face au Doyen des juges du Tribunal de grande instance de Dakar, Oumar Maham Diallo ce lundi vers 11H00.



Source : Source : https://lesoleil.sn/peage-le-trafic-perturbe/...

