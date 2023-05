Pèche-Environnement Près de 30 tonnes de déchets extraits des fonds marins à Hann, Thiaroye et Mbao Près de 30 tonnes de déchets ont été extraites en cinq jours des fonds marins entre les plages de Hann, Thiaroye et Mbao, trois communes de la banlieue de Dakar, lors d’une opération de nettoyage par une équipe de 75 plongeurs. Ces déchets sont essentiellement composés de pneus, de filets, de cordes, de câbles, de cannettes, d’ordures ménagères, d’habits, du matériel plastique, etc.

D’après Sud Quotidien qui partage l’information, cette opération entre dans le cadre de l’exécution du programme de mise en valeur des fonds marins, financé par l’Union européenne et conduit par la Direction de la gestion et de l’exploitation des fonds marins (DGEFM).



‘’Nous avons pu mesurer l’ampleur des dégâts après l’extraction de ces déchets, essentiellement qui sont le fait de l’action de l’homme. Nous ne devons pas nous limiter à constater cette ampleur, mais nous devons ensemble réfléchir pour protéger nos fonds marins’’, a déclaré El Mamadou Ndiaye, maire de Thiaroye-sur-Mer.



Il intervenait lors de la cérémonie de clôture de la campagne nationale sur le nettoyage des fonds marins, organisée au quai de pêche de Thiaroye sur Mer, en présence de plusieurs élus territoriaux, et des acteurs du secteur de la pêche.



Selon nos confrères, le maire de Thiaroye-sur-Mer a appelé les communautés et les divers acteurs à mettre en avant le sens de la responsabilité en travaillant à offrir un environnement propice à la reproduction des ressources halieutiques



