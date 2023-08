Pêche: Les pêcheurs de Yarakh et de Hann Bel Air dénoncent la délivrance des licences de pêche aux bateaux étrangers Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2023 à 21:50 | | 0 commentaire(s)| La délivrance des licences de pêche aux bateaux étrangers, naviguant dans l'espace sénégalais inquiète les pêcheurs de Yarakh et de Hann Bel Air. Ainsi, ils dénoncent une complicité de l'Etat qui privilégie les géants étrangers au détriment des pêcheurs sénégalais. Selon les acteurs rencontrés, cette situation contribue de plus en plus à favoriser l'émigration clandestine.



