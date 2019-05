Pédophilie : Un rapport charge le Prince Charles et l’église d’Angleterre

Une commission d’enquête indépendante a publié un rapport sur des agressions sexuelles sur mineurs, dans lequel elle dénonce le soutien malavisé du Prince Charles et de l’Eglise d’Angleterre.



La commission reproche à l’Eglise d’Angleterre d’avoir étouffé l’affaire pour préserver la réputation du Clergé et a critiqué le Prince Charles pour le soutien qu’il a apporté à l’évêque Peter Ball, reconnu coupable d’abus sexuels sur 18 jeunes garçons.



Peter Ball, évêque entre 1977 et 1992, n’a été jugé et mis en prison que 22 ans plus tard, en 2015. Il a été relâché au bout de 16 mois. Le Prince Charles, un ami proche de l’évêque a intervenu en sa faveur avant de lui payer une propriété après que celui-ci a été déchu de ses fonctions.



Ainsi, après les reproches de la commission d’enquête, le Prince Charles a fait part de ses « profonds regrets » et l’archevêque de l’Église d’Angleterre, Justin Welby, a pour sa part admis ses torts, rapporte rfi.