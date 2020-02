Pédophilie et acte contre nature à Thiaroye/Mer : l’homosexuel Pape Fall surpris sur un élève de 10 ans On n’a pas fini de parler de pédophile et d’homosexualité. Un nouveau scandale a eu lieu à Thiaroye sur Mer où un homosexuel, T. F, alias Pape Fall, plombier, de son état a été surpris sur un élève de 10 ans en classe de CE1 à l'école 7 de Pikine, avant-hier, selon les Echos. Le détraqué avait réussi à entraîner le petit garçon dans un dépôt de matériels industriels. Il avait déjà enlevé sa culotte et était sur le point de passer à l’acte, quand il a été surpris par le propriétaire du dépôt, qui alerta les riverains. Pape Fall tente de s’échapper, mais il sera rattrapé par la foule. Il a été déféré, hier, pour acte contre nature, tentative de viol sur mineur et pédophilie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 08:08 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos