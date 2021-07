Pegasus: Nasser Al-Khelaifi espionné par l'Arabie Saoudite

Selon Le Monde, Nasser Al-Khelaïfi aurait été la cible du logiciel espion Pegasus. Il est le président du Paris Saint-Germain et de BeIN Sports Media Group. D’après les informations du quotidien français, « fin 2018, des agents engagés dans un match entre États, loin des terrains de football, se sont servis du puissant logiciel Pegasus pour cibler deux numéros de portable », de Nasser Al-Khelaïfi.



Nasser Al-Khelaïfi aurait donc été victime du logiciel espion Pegasus pour son poste de patron de BeIN Sports. Le Monde n’affirme pas que les téléphones du président du PSG ont été infectés, mais « la présence de multiples numéros liés à beIN et à ses dirigeants dans la liste (de plus de 50 000 numéros que le média a pu analyser) laisse toutefois peu de doute sur la volonté de les mettre sous surveillance électronique », peut-on lire dans le quotidien.











Les téléphones de Nasser Al-Khelaïfi auraient été ciblés au sujet de BeoutQ. Il s’agit d’une chaîne pirate qui diffusait des programmes de BeIN Sports illégalement. Le Qatar reproche à l’Arabie Saoudite de soutenir ces agissements

Source : https://www.exclusif.net/Pegasus-Nasser-Al-Khelaif...