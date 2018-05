Pèlerinage 2018 : Abdou Aziz Kébé demande aux voyagistes privés de respecter scrupuleusement le cahier de charges et les procédures en vigueur En conférence de presse ce vendredi après-midi à Dakar, Abdoul Aziz Kébé, le Délégué Général au Pèlerinage a demandé aux voyagistes privés de respecter scrupuleusement le cahier de charges et les procédures en vigueur fixés, afin que le pèlerinage 2018 aux lieux saints de l’Islam se déroule dans la plus grande sérénité.



