Pèlerinage à la Mecque 2024: Les inscriptions prolongées jusqu’au 15 mars

Initialement fixée au 29 février prochain, le Premier ministre a repoussé la date de clôture des inscriptions pour le pèlerinage à La Mecque au 15 mars 2024. Une requête avait été introduite par les voyagistes privés, lors du Conseil interministériel sur le pèlerinage, tenu vendredi dernier.

Le Premier ministre, Amadou Ba, a présidé, vendredi dernier, en compagnie de Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de Dr Annette Seck Ndiaye, Ministre auprès du Ministre des Affaires étrangères chargée des Sénégalais de l’extérieur et de Antoine Mbengue, Ministre des Transports aériens, le Conseil interministériel consacré au pèlerinage aux lieux saints de l’Islam pour l’édition 2024. « Le Président de la République Macky Sall, dont je voudrais saluer l’attachement au monde islamique, nous a instruit de prendre toutes les dispositions pour que nos compatriotes puissent honorer ce cinquième pilier de l’Islam dans les meilleures conditions », a déclaré Amadou Ba. Ce Conseil interministériel était donc une occasion « de passer en revue tous les aspects qui permettront à notre pays d’être cité en exemple en matière d’organisation du Hajj ». Les questions liées au transport, à l’hébergement, à la sécurité, à la restauration, à la santé, entre autres points, ont été au cœur des échanges.

La date de clôture prolongée au 15 mars

Cheikh Bamba Dioum, membre du Regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umrah au Sénégal (Renophus), a soulevé quelques inquiétudes. Il a d’emblée souligné des craintes liées à la date limite des inscriptions qui était fixée au 29 février prochain. Mais, le voyagiste privé relève que cela risque de poser problème. « Les pèlerins ne sont pas habitués à l’ouverture de la plateforme à cette période. Nous demandons la prolongation pour que les voyagistes puissent avoir plus de pèlerins », a plaidé M. Dioum. Une demande qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. « Je vous annonce que la date est prolongée jusqu’au 15 mars », lui a répondu le Premier ministre. Une décision saluée par le Délégué général au pèlerinage, Dr Aboubacar Sarr, et par Cheikh Bamba Dioum. Cependant, M. Dioum a soulevé d’autres craintes. En effet, conformément au cahier de charges, a-t-il rappelé, la compagnie nationale Air Sénégal se charge du transport de 50% des passagers et le choix de l’autre compagnie est laissé aux voyagistes privés. « Cette année, vous avez choisi une compagnie saoudienne. Mais notre inquiétude est qu’elle n’est pas régulière », a avancé M. Dioum. Il a notamment souligné les risques de retard, d’irrégularités qui peuvent surgir et a appelé à y veiller, surtout en cas d’éventuelles indemnisations. Cheikh Bamba Dioum n’a pas manqué de prévenir contre d’éventuels retards liés à l’embarcation. « Il faut anticiper sur la prise en charge pour éviter les cafouillages », a-t-il dit tout en saluant les mesures prises par rapport au bilan sanitaire et à la dématérialisation.

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Ministre auprès du Ministre des Affaires étrangères chargée des Sénégalais de l’extérieur, le Ministre des Transports aériens ainsi que le représentant du ministère de l’Intérieur ont affirmé leur volonté d’accompagner la réussite de cette édition. « Toutes les dispositions seront prises », a soutenu le chef du Gouvernement, Amadou Ba.

Pour cette année, le Sénégal bénéficie d’un quota de 12.860 pèlerins, soit 1.860 pour la Délégation générale au pèlerinage et 11.000 pour les voyagistes privés. « Avec ce quota, nous devons nous préparer, en conséquence, pour faire face aux difficultés éventuelles et développer une grande capacité d’anticipation pour le succès du pèlerinage », a affirmé le Premier ministre. Amadou Ba a réaffirmé l’engagement ferme du Gouvernement à garantir le succès et la sécurité du pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam pour tous nos concitoyens pèlerins.

Arame NDIAYE

Les sept recommandations phares

À l’issue du Conseil interministériel consacré au pèlerinage à La Mecque, édition 2024, le Premier ministre, Amadou Ba, a fait sept recommandations phares. Il a invité le Ministre des Affaires étrangères et celui chargée des Sénégalais de l’extérieur à respecter les « délais prévus pour le début et la clôture des inscriptions et à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter toutes les opérations d’enrôlement des pèlerins », mais aussi à prendre « les dispositions utiles, de concert avec les voyagistes privés, à la bonne organisation du Hajj, avec l’implication de toutes les parties prenantes pour la parfaite prise en charge de tous les pèlerins en mettant un accent particulier sur le transport, l’hébergement et la restauration ». Toujours pour une bonne réussite du pèlerinage, Amadou Ba a recommandé au Ministre des Affaires étrangères de renforcer « la communication autour des préparatifs du Hajj, en tenant compte des délais fixés par les autorités saoudiennes ».

Le Premier ministre a demandé au Ministre des Finances et du Budget de prendre « les mesures appropriées pour finaliser la procédure de mise en compétition des banques, en vue d’obtenir un taux de conversion fixe du rial (la monnaie saoudienne). Il prendra les mesures diligentes pour mobiliser, à temps, les ressources destinées au pèlerinage ». Quant au Ministre de l’Intérieur, il se chargera de « mettre en place un dispositif spécial de production des passeports pour les pèlerins et veillera à assurer un accompagnement sécuritaire aux pèlerins au départ comme à l’arrivée ». Le Ministre de la Santé se chargera « d’élaborer et de diffuser un protocole sanitaire et mettra en place des équipes chargées de la visite médicale dans les localités prévues à cet effet », pendant que son collègue des Transports aériens est invité à prendre « les dispositions appropriées pour la préparation et l’opérationnalisation du terminal pèlerins de Aibd » et à « prendre les mesures idoines pour une bonne participation du pavillon national Air Sénégal à cette édition 2024 du Hajj ». A. NDIAYE

COUVERTURE MÉDIATIQUE DU PÈLERINAGE 2024

L’Arabie Saoudite lance l’initiative Hajj Media hub

Le Ministre saoudien des Médias, Salman Al Dosary, a annoncé, mardi 20 février 2024, le lancement de l’initiative Hajj Media Hub, lit-on dans un communiqué parvenu à notre rédaction hier. Cette initiative, poursuit le document, vise « à fournir un cadre médiatique complet facilitant la couverture par les médias locaux et étrangers » du pèlerinage.

L’initiative comprend un centre pour les médias locaux et internationaux et une exposition interactive du système médiatique et des agences gouvernementales pendant la saison du Hajj, a déclaré Al Dosary, lors d’un forum médiatique saoudien à Riyad. Le pôle bénéficiera à plus de 2.000 professionnels des médias et aux visiteurs.

Cette année, du côté du Sénégal, la Délégation générale au pèlerinage doit organiser le voyage pour 1.860 des 12.860 pèlerins prévus (quota alloué au pays). Le reste du quota, soit environ 11.000 places, est destiné aux convoyeurs privés agréés. Les inscriptions ouvertes au Sénégal par la Délégation générale au pèlerinage depuis le 29 janvier se poursuivent jusqu’au 29 février prochain.

Daouda MANE

