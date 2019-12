Pèlerinage à la Mecque : Abdou Aziz Kébé se défend après le rapport accablant du fonds d’avance

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2019 à 19:04

Épinglée pour une gestion nébuleuse par le rapport définitif de vérification du fonds d’avance à régulariser du pèlerinage à la Mecque 2016, le patron de la Délégation générale au pèlerinage (DGP) rompt le silence. Le Délégué général, Abdou Aziz Kébé a accepté de revenir sur les accusations qui pèsent sur sa gestion après que le rapport a indexé le paiement indu à des missionnaires, d’un montant de plus de 121 millions F Cfa exécuté par la DGP, un recrutement de 55 guides rémunérés à 105 000 F Cfa soit 17,167 millions F Cfa, l’achat de 11 700 litres de gasoil pour un montant de 7 millions F CFA, entre autres, écarts.



Après avoir confirmé l’existence du rapport, révélé par le quotidien L’Obs, dans sa livraison du 16 décembre 2019, le DGP nous signale que ledit rapport a fait l’objet d’une classification sans suite par les autorités compétentes. « Toutes les personnes qui ont été interpellées dans le rapport ont donné les réponses qu’il fallait. L’Etat a trouvé que ces réponses lui suffisaient et a classé le rapport sans suite. C’était en 2016. Ensuite, nous avons conduit le pèlerinage en 2017, 2018 et en 2019 avec la satisfaction de l’Etat et des pèlerins », a-t-il signalé.



Pour Abdou Aziz Kébé, le rapport concernait le pèlerinage et non la Délégation générale. Ce qui a fait que toutes les entités qui interviennent au pèlerinage ont eu à répondre, en son temps, sur les interpellations de l’Inspection des services du ministère des Affaires étrangères.



« Il est important de savoir que le pèlerinage incombe à la délégation générale mais il est démembré entre plusieurs structures. La direction de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère des Affaires étrangères est chargé de la commission des marchés et des réceptions. Le régisseur de la Caisse d’avance, nommé chaque année par le ministère des Finances, gère les fonds du pèlerinage. Le délégué général est l’ordinateur des dépenses et le chef de la cellule administrative est le gestionnaire de la délégation. Toutes ces personnes ont géré le pèlerinage et le rapport les a interpelé chacune d’elles dans le domaine qui le concerne », se dédouane M. Kébé.

