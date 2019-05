Pélérinage à la Mecque : Mamadou Mamour Diallo offre 8 billets aux femmes du mouvement "Dolly Macky" La conférence religieuse organisée par le mouvement des femmes "Dolly Macky" de Mamadou Mamour Diallo et animée par Oustaz Pape Hanne, avant-hier, dans la capitale du Niambour, a été très fructueuse pour les femmes dudit mouvement. Une cérémonie qui a été un moment de communion et également, un moment de retrouvailles entre le leader de "Dolly Macky" et ses partisanes.

Visiblement satisfait de cette belle mobilisation, l'ancien Directeur national des Domaines, Mamadou Mamour Diallo, a octroyé 8 billets pour le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam à l'Association des femmes du mouvement "Dolly Macky", d'après "Source A".



Les bénéficiaires très émues, n'avaient pas de mots justes pour remercier leur bienfaiteur.

