Pèlerinage à la Mecque : une augmentation de 203 000 francs annoncée sur le prix du billet d’avion Les pèlerins de cette année devront encore mettre la main à la poche pour faire face à l’augmentation annoncée sur le prix du billet d’avion. C’est ce qu’a annoncé la présidente du Regroupement national des opérateurs privés.

« La compagnie Flynas qui transporte les pèlerins a, effectivement, opéré une hausse de 203 000 sur le prix du billet d’avion, même s’ils disent qu’il n’y a pas eu de hausse par rapport au prix de l’année dernière. Mais à y regarder de plus près, on constate cette hausse qui relève en partie du taux du riyal et de la taxe intégrée », a, en effet, déclaré Ourèye Thiam Pereira sur la RFM. Une augmentation qui « risque de perturber toute la programmation du pèlerinage », a-t-elle ajouté. Avant d’appeler le Président de la République à prendre en charge cette question pour aider les pèlerins.

Le porte-parole de la délégation au pèlerinage à la Mecque, Abdoul Aziz Mbaye a, pour sa part, rappelé que le Hadji n’est pas subventionné, non que la délégation qui a pour rôle de réguler le pèlerinage, va veiller à ce qu’il n’y ait pas de hausse significative.



