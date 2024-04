Pèlerinage catholique 2024 : Le CINPEC lance les excursions aux lieux saints de la Chrétienneté Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2024 à 00:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Comité Interdiocésain des Pèlerinages Catholiques du Sénégalais (CINPEC) s'est réuni ce mardi 16 avril 2024 avec l'un de ses plus anciens partenaires avec qui il coopère depuis 15 ans, afin de parapher un contrat de partenariat qui va permettre de conduire les pèlerins sénégalais en terre sainte. Pour cette année, le pèlerinage catholique doit se dérouler dans un contexte très tendu marqué par des conflits ouverts au Moyen-Orient. Ainsi, malgré cette situation tendue, le CINPEC a prévu de convoyer 350 pèlerins aux lieux saints de la chrétienté. Pour le coût du voyage, avec l'appui des autorités Étatiques, chaque pèlerin doit débourser 3.500 000 FCFA afin d'effectuer le pèlerinage en terre sainte. À cet effet, pour ses 60 ans d'existence, le CINPEC a prévu un itinéraire spécial pour les pèlerins. Ainsi, pendant 21 jours, successifs, les pèlerins seront conduits à Rome (sur les tombes des saints apôtres Pierre et Paul), suivie d’une rencontre avec le Saint-Père, le Pape François, ensuite une immersion en Terre sainte d’Israël est aussi prévue si les conditions de sécurité sont réunies. Le pèlerinage 2024 prendra fin ainsi au pied de Notre-Dame de Fatima, au Portugal, et en Espagne.

