Pèlerinage de Popenguine : le président Bassirou Diomaye Faye et son épouse en déplacement au sanctuaire marial Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2024 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Popenguine/ Charlotte Diop En prélude à la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de son épouse et des membres du Gouvernement, est arrivé ce samedi 18 juin 2024, à Popenguine. Cette visite entre dans le cadre de la 136e édition du pèlerinage marial célébrée les 18, 19 et 20 mai 2024. Le thème de cette année » Avec Marie notre Mère, marchons ensemble pour un Sénégal de Justice et de paix ».



Source : Sénégal Atlanticactu/ Popenguine/ Charlotte Diop En prélude à la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de son épouse et des membres du Gouvernement, est arrivé ce samedi 18 juin 2024, à Popenguine. Cette visite entre dans le cadre de la 136e édition du pèlerinage marial […]Source : https://atlanticactu.com/pelerinage-de-popenguine-...

Accueil Envoyer à un ami Partager