Pèlerinage marial de Popenguine : Le comité relève les efforts consentis par l'Etat Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023

Le père Paul Mandica, membre du comité national d'organisation pèlerinage marial de Popenguine était devant la presse, en perspective de la 135e édition de la célébration dudit pèlerinage, prévu les 27, 28 et 29 mai. «Jusque-là, l'Etat est en train de respecter ses engagements. Nous prions pour que cela aboutisse », a notamment dit le religieux, qui souligne au passage, « qu'aucune œuvre humaine n'est pas parfaite ». Tout est prévu dans le nouveau sanctuaire, l'Etat a pris toutes les dispositions pour faire de ce sanctuaire un lieu de référence, a dit le prêtre qui précise qu'il a une capacité d'accueil de près de vingt-deux mille places assises, avec plus de commodités. O.B



Source : https://lesoleil.sn/pelerinage-marial-de-popenguin...

