Pèlerinage mariale de Popenguine 2020 annulé : les fidèles chrétiens jugent sage la décision de l'église en cette période à risques Suite à la décision de reporter cette année le pèlerinage marial de Popenguine a été accueillie avec philosophie de par de nombreux chrétiens interrogés. Pour certains c’est une décision divine qu’il faut accepter. Et la décision des responsables catholiques ne fait que traduire la prudence qui est recommandée en cette période de pandémie du Coronavirus.

Plus spirituellement, pour d’autres c’est un enseignement pour les chrétiens d’apprendre à vivre le christ et ses enseignements au sein de leur foyers.

Avec cette courbe ascendante des contaminations, nombreux sont ceux d’avis favorable que les rassemblements sont facteurs à risque de propagation

C’est donc largement partagé que la décision annoncée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque Métropolitain de Dakar, pour ce grand rendez-vous qui regroupent annuellement des milleirs de fidèles a été bien accueillie

Le pèlerinage marial de Popenguine était prévu pour se tenir le week-end de la 30 mai au 01 Juin 2020, fête de la Pentecôte..



