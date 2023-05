Penda Seydi Niasse finance plus de 19 regroupements de femmes à Taïba Nianguène et Mbitiyène Abdou : Le soutien d'Abdou Mboup de Car Naatangué Penda Seydi Niasse, une femme d'affaires sénégalaise engagée dans le développement communautaire, a récemment annoncé son intention de financer plus de 19 regroupements de femmes dans les communes de Taïba Nianguene et Mbitiyène Abdou. Cette annonce a été accueillie avec joie et reconnaissance par les communautés locales, qui espèrent ainsi améliorer leurs conditions de vie grâce à ces investissements.



Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2023 à 18:20

Cependant, derrière l'action de Penda Seydi Niasse, il y a un grand homme, très respecté, qui l'aide dans ses projets de développement. Ce personnage clé est Abdou Mboup de Car Naatangué, un mouvement qui a pour objectif de promouvoir la paix, la solidarité, la démocratie, l'entraide, l'empathie, la compréhension et la liberté d'expression.



Abdou Mboup est considéré comme l'un des plus grands leaders de la région du Sine et Saloum, d'où il est originaire. Il est très respecté dans la communauté pour son engagement en faveur du développement durable et de la paix. Il a également joué un rôle important dans la promotion de l'éducation et de l'autonomisation des femmes dans la région.



Le mouvement Car Naatangué, dirigé par Abdou Mboup, a été créé dans le but de promouvoir le développement économique et social de la région. Depuis sa création, il a travaillé en étroite collaboration avec des organisations locales et internationales, pour mettre en œuvre des projets de développement durable et améliorer les conditions de vie des populations locales.



Le financement de Penda Seydi Niasse pour les regroupements de femmes dans les communes de Taïba Nianguene et Mbitiyène Abdou, est un exemple concret de l'engagement de ces deux leaders en faveur du développement communautaire. Leur travail est un exemple inspirant pour les autres membres de la communauté et les organisations qui cherchent à promouvoir le développement durable et la paix dans la région.



En conclusion, le travail de Penda Seydi Niasse et d'Abdou Mboup de Car Naatangué, montre comment le partenariat et la collaboration peuvent jouer un rôle important dans le développement communautaire. Leur engagement en faveur du développement durable et de la paix, est un exemple pour tous ceux qui cherchent à améliorer les conditions de vie des communautés locales.



C'est la banque Pamecas, très appréciée des Sénégalais pour son engagement envers les petites communautés, qui va les accompagner. Les femmes ont promis de rembourser rapidement.









