Pendant qu’il est encore temps (Par Thierno Alassane Sall)

L’histoire récente du Sénégal ou celle d’autres pays nous apprend pourtant à être très exigeants dans cette quête de Justice, surtout quand l’agenda judiciaire se superpose au calendrier électoral.

Car pour satisfaire la vindicte populaire, on s’autorise souvent à malmener la Liberté et à détourner le Droit. C’est ainsi qu’au Sénégal, le régime actuel suit les traces du Tunisien Kaïs Saïed, piétinant la démocratie sans sourciller.

Des juges sont punis par des affectations arbitraires aux airs de vengeance ; l’Assemblée nationale est paralysée par la ruse et le mensonge ; une partie significative de la presse est diabolisée et accusée d’être alliée à l’opposition. Dans le même temps, des citoyens sont privés de leur liberté de mouvement, dans l’opacité la plus totale, en violation flagrante des principes fondamentaux du droit.

La force d’un État réside dans son respect du Droit, et non dans la soumission de ce dernier à la « sainte » volonté des tenants d’un « Projet » que personne ne peut définir. Notre histoire récente en témoigne. »

* Par Thierno Alassane Sall, président du parti LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS/ RÉEWUM NGOR





