Pensions de retraite des enseignants et enseignants décédés: Le Saes décrète 48 heures de grève

Lundi 21 Octobre 2024

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) avait averti cette semaine. Il est passé à l’acte en décrétant un mot d’ordre de grève de 48 heures, le mercredi 23 et le jeudi 24 octobre 2024, informe Seneweb, repris par Bes bi.



Les syndicalistes exigent de l’État qu’il verse les pensions de retraite aux familles des enseignants et enseignants-chercheurs décédés. David Célestin Faye et ses camarades rappellent qu’un accord a été trouvé entre l’ancien régime et la partie syndicale pour une retraite spéciale au profit des enseignants et chercheurs titulaires.

