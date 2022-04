Pénurie: ça "gaze" grave, pourquoi Total a fait marche arrière

Le manque de gaz butane est devenu une plaie béante pour la population, surtout en cette période de ramadan. Il faut se taper des kilomètres pour espérer trouver une bouteille du précieux gaz. Une situation déplorée par les populations et les vendeurs qui indexent Total. D'ailleurs la multinationale, après la descente des industriels a fait marche arrière et accepte les bouteilles vides non estampillées Total.