Pénurie d’eau à Kaolack : Les populations assoiffées depuis 5 jours Cela fait maintenant cinq jours, jusqu’au vendredi, que les robinets sont à l’arrêt. Les habitants des quartiers de Kaolack (Centre), privés de la ressource vitale, «assoiffés», ne savent plus à quel saint se vouer. Alors, chacun y va de ses idées et de ses moyens.

De Sara à Ndorong en passant par Médina Baye, les populations, qui ne sont pas fixées sur la date de fin de cette pénurie, se débrouillent comme elles peuvent pour remplir bidons, seaux et barriques.



Quand certains préfèrent acheter des bidons aux charretiers ou se ruer sur les rares puits disséminés dans la ville, d‘autres préfèrent veiller jusqu’à 2h du matin, heure à laquelle quelques robinets font lentement couler la précieuse ressource naturelle.



«Je n’ai obtenu qu’un bidon de 20L, mais c’est toujours mieux que rien», confie un père de famille au quartier Sara Ndiougary. Devant cette situation alarmante, priorité est donnée aux besoins les plus urgents comme réserver, par-dessus tout, le peu d’eau qu’il y a pour se rafraîchir et pour cuisiner. Il faut reconnaître que prendre un bain est devenu un luxe.

