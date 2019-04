Pénurie d’eau depuis 4 jours : Niary Tally crie sa soif Cela fait 4 jours que l’eau n’a pas coulé à Niary Tally. Selon des témoins qui ont exprimé leur colère sur la RFM ce midi, le plus dur c’est que la SDE qui avait promis de mettre des camions-citernes à la disposition des populations, n’a pas respecté sa promesse. Résultat, c’est la croix et la bannière pour les familles pour trouver de l’eau, ne serait-ce que pour cuisiner ou se laver.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos