Pénurie d’eau : le tuyau de Ngaye Mékhé réparé, la remise en service a démarré La fuite du tuyau de la conduite principale du Lac de Guiers, à Ngaye Mékhé, a été réparée. C’est qu’a indiqué le Directeur général de la SDE, Abdoul Fall. « Les travaux sont terminés, nous remercions les populations pour la patience. La remise en service du réseau a démarré », a-t-il déclaré sur la RFM. le patron de la SDE qui souligne que « tout a été mis en œuvre depuis hier, pour minimiser les dégâts à Louga, Thiès, Dakar et Rufisque », et affirme que la « la distribution sera normale d’ici ce soir ».

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos