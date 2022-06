Pénurie de carburant à Sédhiou : Les populations soulagées avec l'arrivée de EDK

Les pénuries récurrentes de carburant ne seront plus qu'un vieux souvenir à Sédhiou. En effet, le service d'approvisionnement en carburant connait souvent des ruptures dans cette région. Interpellé sur cette question, le Directeur commercial et marketing de EDK, Ibrahima Diop, qui assistait hier à l'ouverture d'une station multiservices de ladite entreprise dans la capitale du Pakao, a rassuré la population.



" On comprend la situation de la zone mais toutes les dispositions ont été prises dans ce sens, pour ne pas avoir de rupture. Il y a deux cuves de 30 000 Litres de gas-oil, ce qui fait en total un volume de 60 000 litres, il y a une cuve de super de 30 000 litres, donc je pense qu'il n'y aura plus de rupture de carburant au niveau de la station ", a-t-il déclaré.



M. Diop informe en outre que tout le personnel recruté, habite Sédhiou, conformément à leur politique sociale de gestion d'entreprise.