Pénurie de carburants : réunion d'urgence à Matignon ce lundi soir Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 19:26 | | 0 commentaire(s)| Alors qu'un tiers des stations-service françaises manquent d'au moins un carburant, le bras de fer se poursuit entre raffineries et syndicats. Chez TotalEnergies, la CGT a annoncé la poursuite de la grève au moins jusqu'à mardi et son extension à une quinzaine de stations-service. Une réunion ministérielle d'urgence se tiendra à Matignon ce lundi soir.

Le bras de fer se poursuit entre les raffineries et les syndicats. Deux responsables de la CGT ont indiqué que la grève, à l'origine des perturbations de l'approvisionnement des stations-service, des pénuries et des longues files d'attente, se poursuivait au moins jusqu'à mardi, et serait étendue à d'autres stations-service. Le mouvement social, long d'une dizaine de jours déjà, a pour objet une demande de revalorisation salariale.



En plus d'être reconduit, le mouvement est étendu à une quinzaine de stations-service autoroutières du réseau Argedis, filiale de TotalEnergies, rapporte l'AFP de sources syndicales. Elles seront toutes fermées mardi. Du côté des raffineries, la grève va se poursuivre sur le site de Normandie, près du Havre, dans le dépôt de carburants de Flandres, près de Dunkerque et à la « bio-raffinerie » de La Mède (Bouches-du-Rhône), a indiqué à l'AFP Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité européen TotalEnergies.

Accueil Envoyer à un ami Partager