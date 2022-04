Pénurie de gaz : Oumar Diallo, Directeur du Commerce Intérieur, donne des explications Depuis quelques jours, une pénurie de gaz est notée dans la capitale sénégalaise. Il s’agit des bonbonnes de 9 et de 11 kilos de gaz butane. Cette pénurie met dans une situation inconfortable beaucoup de ménages surtout dans la banlieue.

Le directeur du Commerce Intérieur, s’exprimant sur la Sentv, a informé qu’il ne s’agissait pas de pénurie mais plutôt de problèmes d’interchangeabilité entre les concurrents. « Chaque maison a une couleur qui dispose de ses propres bouteilles. Le consommateur peut avoir une bouteille bleue, demain il va à la boutique, on lui remet une rouge », explique M. Diallo.



Ainsi, il fait savoir qu’il existe un protocole qui fait que les différentes couleurs de bonbonnes puissent être inter changées. Le problème est que ce « protocole n’est plus respecté par certains, ce qui fait qu’il y a un concurrent qui dispose de plusieurs bouteilles et un autre qui n’en dispose pas, ce qui se répercute sur la disponibilité », renseigne toujours M. Diallo.



Toutefois, le directeur du Commerce Intérieur rassure : « Nous sommes en train d’y travailler depuis pratiquement un mois ». Seulement, l’autorité bute sur quelques difficultés.



En attendant, le Sénégalais continue de faire face à la hausse du prix des denrées ou tout simplement, à leur rareté.









