Pénurie de gaz butane : Les explications de la Direction du Commerce intérieur

Dans sa dernière édition, « Le Témoin » quotidien a évoqué la pénurie de gaz butane qui sévit actuellement à Dakar, provoquant des désagréments considérables aux consommateurs.



Il ressort de nos investigations que la problématique de l’interchangeabilité des bouteilles entre Diprom, Touba Gaz, Total Energies et Vivo Energies, est à l’origine de la pénurie actuelle, comme nous le disait hier Momar Ndao, le président de l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen) cité dans notre papier.



Dès la parution de notre article, un cadre de la Direction du Commerce intérieur nous a appelés pour confirmer qu’il y a effectivement une pénurie de gaz butane. « D’abord, il faut préciser que les sociétés agréées produisent et fournissent suffisamment de gaz butane. Donc, c’est au niveau de la distribution qu’il y a un dysfonctionnement lié à la problématique de l’interchangeabilité des bouteilles. Ensuite, les manifestations sporadiques ayant suivi l’annonce du report des élections, a eu des répercussions dans la distribution. Parce que les camionneurs craignaient d’être attaqués ou pillés. Une situation d’insécurité qui a aggravé la pénurie. D’ailleurs, je profite de l’occasion pour rassurer les populations, que le ministre du Commerce et de la Consommation a pris toutes les dispositions pour que la situation revienne à la normale.



Il a aussi donné des instructions aux agents de contrôle d’occuper davantage le terrain, afin de surveiller l’application des bas tarifs fixés par le président de la République, dans sa politique sociale. En effet, la direction du Commerce intérieur que nous sommes, reste déterminée dans sa lutte contre toute spéculation sur les prix du gaz butane », rassure ce fonctionnaire de la direction du Commerce intérieur

Le Témoin