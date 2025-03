Pénurie de poisson au Sénégal : La pêche, un secteur halieutique en crise Le Sénégal n’est plus l’eldorado de la pêche qu’il était autrefois. Jadis parmi les eaux les plus poissonneuses du monde, ses ressources halieutiques sont aujourd’hui en péril. Comme le rapporte Tribune, la raréfaction du poisson pousse de nombreux pêcheurs à tenter l’émigration clandestine par la mer, faute de moyens de subsistance.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Mars 2025 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|

Cette situation découle principalement de la surexploitation des ressources maritimes par la pêche industrielle, légale ou illégale, qui a vidé les eaux sénégalaises de leurs richesses. De nombreux pêcheurs artisanaux, découragés par cette précarité, se reconvertissent dans l’organisation de traversées clandestines vers l’Europe.



Un accès limité aux eaux voisines



Autrefois, les pêcheurs sénégalais pouvaient étendre leur activité le long des côtes mauritaniennes ou bissau-guinéennes. Mais aujourd’hui, l’accès à ces zones nécessite des licences, restreignant ainsi leurs possibilités de capture et aggravant leur détresse. Tribune souligne que cette situation a entraîné une baisse des revenus et l’adoption de pratiques interdites, comme l’usage de filets monofilaments, provoquant des conflits entre pêcheurs artisanaux.



Une exploitation incontrôlée des ressources



Pendant des années, la prolifération de chalutiers étrangers, notamment européens et chinois, ainsi que le développement de l’industrie de la farine de poisson ont contribué à la raréfaction des ressources marines. La marine nationale a d’ailleurs intercepté à plusieurs reprises des bateaux chinois opérant illégalement dans les eaux sénégalaises, sans autorisation.



Le Sénégal ne manque pourtant pas de moyens pour protéger ses eaux. De nouveaux patrouilleurs, tels que le Ferlo et le Kédougou, renforcent la surveillance maritime. Les autorités appliquent des sanctions sévères, avec des amendes dépassant le demi-milliard de francs CFA pour chaque navire arraisonné. Toutefois, malgré cette vigilance, le constat demeure alarmant : les eaux sénégalaises ont été pillées, laissant les pêcheurs dans une situation critique.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook