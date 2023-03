Pénurie de sucre : L’Uncs s’érige en bouclier contre «la présumée mafia de commerçants véreux» Le président de l’Union nationale des Consommateurs du Sénégal (Uncs) avance que malgré les mesures prises par l’Etat pour faire baisser les prix des denrées alimentaires de première nécessité, les consommateurs sénégalais font face à la cherté des produits. Partant de ce constat, Ibrahima Dramé affirme que «certains commerçants refusent toujours d’appliquer les tarifs exigés par le gouvernement sur les denrées à grande consommation et que cela est en train d’impacter de plus en plus, sur le pouvoir d’achat des consommateurs». "Le Grand Panel"

Il estime dans ce sens que le « non engagement des 1000 jeunes recrutés par l’Etat pour assurer le contrôle des prix fixés, serait à l’origine de cette situation ». A l’en croire, « ces jeunes volontaires ne sont pas assidus sur le terrain pour assurer le contrôle et protéger les droits des consommateurs ».



Abordant la rareté soudaine du sucre, durant cette période de ramadan et de carême, le président de l’Union des consommateurs parle de « mafia orchestrée par certains commerçants ». Ibrahima Dramé souligne que « ces commerçants ont fait une rétention de stock de sucre, en faisant croire aux consommateurs qu'ils n’en disposent pas, afin de provoquer une pénurie qui leur permettrait de vendre après le sac de 50 kg à des prix très élevés, allant jusqu'à 30.000 francs Cfa ».



Dans la foulée, il a invité le ministre du Commerce à prendre toutes les dispositions nécessaires pour identifier et corriger ces « véreux commerçants » qui s’adonnent à cette pratique illégale et interdite. Il annonce que l'Association des consommateurs du Sénégal va s’ériger en bouclier dans toute l’étendue du territoire national, pour lutter contre « cette mafia ».



Aujourd'hui, pour juguler cette inflation, l'organisation préconise des mesures durables. A cet effet, la structure exige l’homologation des prix des denrées alimentaires partout au Sénégal, comme cela se fait dans les pharmacies, l'application de la loi du 12 juin 2021. Cette disposition permet de régir le fonctionnement du commerce et celle de l'arrêté du 10 novembre 2022 portant sur l’organisation des stades de commerce, qui sert à régulariser le circuit de distribution.



En outre, Ibrahima Dramé a dénoncé l'implantation de l'entreprise chinoise China Mall. « Cela va casser l'économie », a-t-il prédit.











