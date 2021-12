Pénuries, inflation, «meme stocks»... 2021, année de toutes les folies économiques Rédigé par leral.net le Lundi 20 Décembre 2021 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

Après une année 2020 marquée par le choc économique du Covid-19, l'année 2021 a été celle de toutes les bizarreries. Le rebond attendu après l'effondrement causé par la pandémie a bien eu lieu, avec selon les prévisions du Fonds monétaire international une croissance mondiale à 5,9%, contre une récession de 3,1% en 2020. Mais ces chiffres, susceptibles d'évoluer avec les derniers développements de la pandémie et en particulier l'apparition du variant omicron, ne disent pas tout d'une économie encore profondément perturbée, notamment par les problèmes de chaînes logistiques et les goulots d'étranglement que le Covid a créé un peu partout.

Devant un magasin GameStop à New York, en mars. L'enseigne de vente de jeux vidéo a vu son cours de bourse s'envoler, à la faveur d'une opération menée par des fans qui ont acheté en masse ses actions. Un phénomène qualifié de «meme stocks», qui désigne ces titres faisant l'objet d'une frénésie virale sur les réseaux sociaux et qui a fortement troublé les marchés.

