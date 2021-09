Percée d’un parti anti-vaccins lors d’un scrutin en Autriche

Un nouveau parti politique opposé aux restrictions contre le coronavirus a créé la surprise en réalisant une percée lors d’élections régionales en Autriche et siègera au parlement avec plus de 6% des voix, selon les premiers résultats.



Créé en février dernier en réaction aux décisions imposées pour limiter les contaminations, le « Menschen Freiheit Grundrechte » (MFG - L’humain, la liberté, les droits fondamentaux) a fait campagne pour le scrutin en Haute-Autriche (nord) principalement sur les réseaux sociaux.



Ses militants sont sceptiques quand à l’efficacité du vaccin et refusent toute obligation vaccinale. Un fondateur du parti a saisi la Cour suprême à plusieurs reprises pour faire invalider des lois jugées « liberticides ».



L’Autriche durcit progressivement le pass sanitaire instauré au printemps. A partir du mois d’octobre, seules les personnes vaccinées et guéries pourront accéder aux stades et aux grandes salles de spectacle à Vienne.



Les personnes non-vaccinées n’y auront plus accès, même si elles présentent un test négatif. Selon un sondage, la moitié des électeurs non-vaccinés a voté pour le parti d’extrême droite FPÖ et un quart d’entre eux pour le MFG.



Avec un peu plus de 60% de la population complètement vaccinée, l’Autriche, qui est l’un des pays les plus riches du monde, prend du retard.



Un coup de frein imputé par le chancelier conservateur Sebastian Kurz au soutien apporté par le FPÖ aux mouvements corona-sceptiques et conspirationnistes. (AFP)



Source : https://www.impact.sn/Percee-d-un-parti-anti-vacci...