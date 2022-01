Père de la Nation, M. Macky Sall, avez-vous entendu le cri de cœur d’une large partie de la JEUNESSE du pays ?

L’analyse approfondie d’un évènement constitue un gisement de connaissances et d’expériences, dont l’exploitation est un facteur de progrès.



Lorsque survient un évènement, tout l’enjeu de l’analyse est de partager les analyses pour aider la prise de conscience par les personnes concernées, des mécanismes de défaillances techniques, humaines et organisationnelles.



Nous conseillons à tous les responsables de Benno Bokk Yakaar, de faire en sorte de tirer les meilleurs enseignements face aux différentes issues des élections territoriales du 23 janvier 2022 et au premier plan, le président de la République Monsieur Macky Sall.



Pour notre part, nous constatons plusieurs axes sur lesquels nous aurions pu mener une analyse contextuelle, neutre et argumentée.



Mais nous souhaitons, ici, attirer l’attention sur un point majeur des élections de ce dimanche.



Les régions de Dakar, de Diourbel, de Kaolack et de Ziguinchor, qui capitalisent une forte concentration démographique et qui représentent une part non négligeable sur le plan de la répartition géographique de la population sénégalaise ; et bien, tout simplement, ces régions ont sanctionné le camp présidentiel par le biais de l’électorat des Jeunes.



Cette JEUNESSE que l’on peut qualifier comme étant désemparée, en manque de repères, attachée au folklore et à l’insouciance ; ou même sujette à de la manipulation.



Oui, cette jeunesse, qui malgré tout ce qu’on peut lui reprocher, manque du nécessaire et de l’essentiel.



Cette jeunesse, une nouvelle fois, a donné son cri de cœur.



« Je vous ai entendu » disait le président de la République au lendemain des événements de mars 2021.



Toujours en est-il que cette dernière n’a toujours pas le sentiment de s’être fait entendre.



Nous espérons donc aujourd’hui, que le « père de la Nation » Monsieur Macky Sall manifestera plus sérieusement, la volonté de prendre en compte les cris des filles et des fils du peuple.







Laity Fall, Contributeur citoyen