Performances 2021 : Le MEDD a atteint plusieurs objectifs, des défis à relever dans quelques secteurs

Samedi 23 Avril 2022

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) a passé en revue ses performances de l'année 2021. Il est ressorti du rapport, des progrès importants durant cette année et plusieurs objectifs environnementaux atteints. Néanmoins, nombreuses sont les questions liées à l'environnement et au cadre de vie, qui sont à résoudre et des défis qui sont encore à relever, a soutenu le Secrétaire général du ministère, Amadou Lamine Guissé.