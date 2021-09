Permanence de l’UFDG assiégée (Conakry): Les gendarmes ont décampé

Depuis 20 octobre 2020, l’ancien Président Alpha Condé avait fait assiéger la permanence nationale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (Ufdg) du principal opposant, Cellou Dalein Diallo, située à Conakry.



C’était au lendemain de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, donnant évidemment la « victoire » au vieux président dictateur, précise "Le Témoin".



Après avoir évacué manu militari les personnels et les militants du Qg, les gendarmes guinéens avaient saccagé les locaux, avant de les fermer. Ensuite, ils les ont assiégés.



Depuis lors, ils montent la garde devant le siège de l’Ufdg et les alentours. Avant-hier dimanche, dès les premiers coups de feu du lieutenant-colonel Mamady Doumbouya sonnant la fin de l’ère Alpha Condé, les gendarmes ont décampé du Qg de Cellou Dalein Diallo. Ce, sans attendre la moindre instruction.

