Permis à points, indiscipline et mesures : Ce que Pape Songué Diouf propose à l'Etat Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 12:23 | | 0 commentaire(s)| En marge du Code de l'Aquaculture voté à l'unanimité par les parlementaires, le maire de Nguékhokh, Pape Songué Diouf, est revenu sur l'adoption du permis à points qui arrive à son heure. "C'est une bonne chose, d'autant que l'indiscipline règne en maître sur nos routes. Je ne peux comprendre que jusqu'à présent, on puisse faire demi-tour sur la route en toute impunité, sans compter le nombre d'accidents mortels", s'est indigné le député. Il exhorte aussi l'Etat à accompagner ces mesures par un renforcement en autorité et en matériel, pour les forces de défense et de sécurité qui voient au quotidien, le comportement indiscipliné des usagers de la route.



