Sunugaal est en train de manger son blé en herbe ? La bonne perspective que nous trace l’agence de notation Moody’s, est portée par la prochaine exploitation de nos ressources pétrolières et gazières à l’horizon 2023. En attendant, le régime de Niangal s’en donne à cœur joie, empruntant tous azimuts pour mener à bien ses programmes. Et n’eût été cette belle perspective dont le profit ira plus aux multinationales qui nous gèrent nos richesses, le gendarme de l’économie mondiale, le Fonds monétaire international et son pendant la Banque mondiale, nous aurait tapé depuis sur les doigts. Mais non, les autorités sunugaaliennes sont ménagées, à peine si on leur rappelle l’ampleur de leur dette et la nécessité de modérer les subventions. Tout cela montre que l’exercice de notre souveraineté sur l’exploitation de nos ressources est encadré et doublement. Par les partenaires investisseurs qui ont mis leurs billes dans l’exploration et l’exploitation, mais aussi par les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans nos programmes de développement que nous réalisent leurs entreprises. Si au moins cela s’arrêtait là, il n’y aurait rien à redire. Mais ils vont jusqu’à nous gérer les infrastructures. Notre émancipation n’est donc pas pour demain.

Waa Ji



Source : https://www.jotaay.net/Perspective_a24140.html...