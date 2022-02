Pertes des grandes villes : Des responsables de l'Apr haussent le ton et accusent Macky Sall Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Février 2022 à 22:20 | | 0 commentaire(s)|

Si certains responsables font le tour de certains médias pour tenter de masquer la déroute de Benno Book Yaakaar aux dernières élections, des responsables de l'APR de la première heure pensent que la coalition présidentielle a perdu les dernières joutes électorales. Dans un communiqué envoyé à exclusif.net ils accusent le président Macky Sall.







"Nous assistons à un parti qui est en train de dégringoler. Les dernières élections locales du 23 Janvier 2022 l'ont déjà prouvé. De ce fait nous exigeons au président de l'Apr de revoir sa démarche politique", exige le porte parole de ce collectif Djily Seck.





Pour lui chaque trois mois ,le président Macky Sall doit demander le bilan à chaque structure pour animer et contrôler le parti. "Mais au contraire, le président Macky Sall ne se soucie même pas de notre formation politique . Les femmes et jeunes ne sont pas assistés, des responsables qui gèrent des bases politiques ne sont pas respectés ni récompensés", peut-on lire dans leur communiqué .







"Aujourd'hui le parti est géré par des amis et des lobbies. Ces derniers son en train de tuer le parti. La preuve on n'a perdu les grande villes comme Dakar, Guediéwaye, Rufisque, Thies, Diourbel, Mbacké (Daprtement), Ziguinchor, Kaloack... Le parti Pastef et ses alliés ont gagné beaucoup de mairies, ils feront tout pour gagner le pouvoir en 2024 si le part continue d'étre géré par des amis et des lobbies."







Selon nos informations, ces responsables préparent une conférence de presse pour faire d'autres révélations sur la gestion du parti









Source : Source : https://www.exclusif.net/Pertes-des-grandes-villes...

Accueil Envoyer à un ami Partager