Perturbation de l’approvisionnement en eau à Dakar et à Rufisque : SEN’EAU annonce des travaux de réparation, ce dimanche La société SEN’EAU informe ses clients qu’elle procède depuis le dimanche 20 avril 2025, à des travaux de réparation d’une importante fuite sur une conduite principale d’alimentation en eau potable, localisée au niveau de Sébikhotane.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Avril 2025 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

Ces travaux entraîneront des perturbations notables dans la distribution d’eau potable, avec une baisse de pression, voire une coupure totale, dans plusieurs localités. Les zones concernées incluent notamment la ville de Rufisque et ses environs, ainsi que Dakar et sa banlieue.



Pour atténuer l’impact de cette situation, un dispositif de camions-citernes sera déployé afin de desservir les quartiers les plus touchés. SEN’EAU précise que l’ensemble de ses équipes techniques est pleinement mobilisé pour limiter la durée et l’ampleur des désagréments causés.



Un système de veille et de communication a également été activé, afin de tenir les usagers informés de l’évolution des travaux.



Le retour progressif à la normale est prévu dans la journée du mardi 22 avril 2025, à l’issue des opérations de réparation.



SEN’EAU appelle à la compréhension de ses clients face à cette situation indépendante de sa volonté.



