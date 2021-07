Perturbations dans la distribution de l'eau: Vers une plaine contre Sen'Eau

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 18:55 | | 0 commentaire(s)|

Frapp et le collectif pour la défense des consommateurs du Sénégal ont déclenché une procédure pour porter plainte contre la Sen'eau qui peine à satisfaire les usagers. Les deux organisations ont annoncé la mise en place de collectifs dans tous les quartiers pour porter ce combat pacifique en plus de sit-in devant les agences de Sen'eau.



Il faut dire que ces perturbations touchent plusieurs localités du pays. Ce mardi d'ailleurs, indique liberation online, Sen'eau a encore annoncé aux habitants de Popenguine/Ndayane que "des travaux de maintenance seront effectués le mercredi 14 juillet 2021 à partir de 08 heures". D'après le communiqué sorti à cet effet, "ces travaux nécessiteront l’arrêt momentané de la production entraînant des perturbations dans la desserte".



