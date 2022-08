Peste des petits ruminants : Le Sénégal travaille à son éradication Le Sénégal veut atteindre un taux d’éradication de la peste contre les petits ruminants d’au minimum 80% à l’horizon 2030, a déclaré a déclaré mercredi, Ousmane Mbaye, secrétaire général du ministère de l’Elevage et des Productions animales.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Août 2022 à 18:31 | | 0 commentaire(s)|

"Le Sénégal s’est fixé l’objectif d’atteindre au minimum 80% qui est considéré comme un taux d’éradication en 2030. Nous sommes en 2022 et jusqu’à présent ? nous n’avons pas encore atteint le taux de 30%’’, a-t-il dit.



M. Mbaye présidait un atelier de validation du plan national stratégique pour le contrôle et l’éradication de la peste des petits ruminants (PNS-PPR) et évaluation du marquage des animaux vaccinés.



Cette rencontre de deux jours regroupe les services déconcentrés du ministère de l’Elevage et des Productions animales, les vétérinaires privés, le laboratoire national et les ministères concernés par ce plan. "La peste contre les petits ruminants, c’est une maladie qui est à la fois endémique mais aussi qui a un fort taux de morbidité et de mortalité et qui affecte le cheptel des petits ruminants", a expliqué M. Mbaye.



’’Le Sénégal a fait des résultats significatifs mais il est encore loin des engagements pris’’, a-t-il estimé, soulignant que sur instruction du chef de l’Etat, le ministère de l’Elevage est en train de faire des efforts pour atteindre ces objectifs.



Il s’agit de "régler d’abord la question relative à la disponibilité des vaccins, ce que nous avons fait avec l’appui du PRAPS 1 qui a permis d’acquérir un important matériel qui permet de produire à suffisance les vaccins’’, a-t-il indiqué.



A en croire Ousmane Mbaye, cette année, du matériel de froid a été acquis en vue d’un meilleur système de stockage et de transport des vaccins. "Des moyens logistiques également sont nécessaires, ce que nous sommes aujourd’hui en train d’acquérir au niveau du ministère pour doter tous les services d’élevage de moyens logistiques qui puissent leur permettre d’atteindre leur cible correctement", a souligné le secrétaire général.



Aussi, a-t-il ajouté, l’Etat a fait des efforts pour apurer sa dette vis-à-vis des opérateurs privés concernant le mandat sanitaire. "Aujourd’hui, c’est de moins en moins que nous notons des foyers de peste de petits ruminants. C’est un pas, mais notre objectif consiste à réaliser, réussir l’éradication de cette maladie", a insisté Ousmane Mbaye.



Il espère que l’objectif de 2023 fixé à 40% soit près de 6 millions de tête sur un cheptel de 14 millions sera atteint. La campagne de vaccination va démarrer en fin août début septembre, a annoncé le secrétaire général du ministère de l’Elevage et des Productions animales.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook