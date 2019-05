Peste équine au centre du Sénégal: 1.332 têtes de bétail mortes dans le département de Birkilane

L’épizootie continue de faire des ravages au centre du pays. À Birkilane, un département de la région de Kaffrine, 1.332 têtes de bétail sont mortes. L’association « Aar sunu momeel » de Bassirou Ba, a initié une journée de vaccination gratuite en faveur des éleveurs, samedi. Le nouveau ministre de l’Elevage et des Productions animales s’était rendu courant avril au département de Koungheul, pour conforter les éleveurs touchés par cette maladie qui décime le bétail.



« Depuis notre dernier rapport du 19 avril dernier, nous en étions à plus de 1400 cas de décès dus à la grippe équine et à la gourme dont 21 chevaux dans la région de Kaffrine. Mais il faut noter que depuis, la situation s’est largement stabilisée même s’il faut continuer à maintenir la vigilance », a révélé Fatou Kâ, chef de service régional de l’élevage de Kaffrine, rapporte « Libération ».

