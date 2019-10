Petit train bleu : Les travailleurs décrètent une grève illimitée

Le Petit train bleu de banlieue est immobilisé depuis ce matin. Les travailleurs ont décrété une grève illimitée pour exiger le paiement de deux mois d’arriérés de salaires. « Nous avons commencé notre mouvement d’humeur tôt ce matin à l’heure où le Ptb devrait quitter pour rallier Dakar. C’est en ce moment que les travailleurs ont pris cette décision pour bloquer cette voie ferrée », explique le secrétaire général du syndicat des travailleurs du Ptb, Momar Sall.



« Nous sommes à deux mois sans salaires et ce qui est plus grave, l’Etat n’a pris aucune disposition». Ces travailleurs du Ptb qui, disent-ils, «sont des pères de famille, sont inquiets surtout avec l’ouverture des classes qui aura lieu ce jeudi. Et, là nous ne pouvons pas répondre à toutes les obligations en tant que père de famille», déplore-t-il.



