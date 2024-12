Petite enfance : Khadija Djamila Diallo souligne l?urgence d?augmenter le budget Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2024 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

La 18ème édition de la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a été clôturée le dimanche 15 décembre 2024, dans un hôtel de la place. A cette occasion, la Directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Khadija Djimila Diallo a exposé les maux du secteur. En plus du budget très faible, Khadija Djamila Diallo a listé d'énormes difficultés. "Sur ma table, je peux compter plus de 200 demandes d'installation de cases des Tout-petits alors qu'on en construit que 10 par an avec le budget que nous avons et que nous jugeons très faible. Nous avons également le problème des abris provisoires », a rapporté la Directrice qui a ajouté que la moitié des cases des Tout-Petits sous leur responsabilité sont des abris-provisoires. « Nous avons des soucis en matière de matériels pédagogiques et didactiques. Nous faisons face aussi à un déficit du personnel et cela ne nous facilite pas la tâche dans la prise en charge optimale de l'enfant », dit-elle. Au regard de ces contraintes, Khadija Djamila Diallo plaide pour l'augmentation du budget alloué à son département afin de mieux prendre en considération la prise en charge des tous petits. Elle invite le gouvernement du Sénégal et les partenaires techniques et financiers à se pencher sur la question de la petite enfance. Pour sa part, le ministre de l'Education nationale a magnifié l'initiative de la directrice de l'agence nationale de la petite enfance d'associer les enfants à ce concept de "promouvoir la culture environnementale". "Vous savez que le chef de l'État accorde une grande importance à la question de la promotion de la culture environnementale, dès la petite enfance parce que nous avons pensé qu'au niveau de la petite enfance, c'était le lieu, le socle propice pour très tôt former, formater, orienter et éduquer l'enfant afin qu'il grandisse avec cette conscience-là, avec cette culture" ,a indiqué Moustapha Guirassy. Le ministre a ajouté : "C'est pourquoi l'axe 4 relatif au capital humain est un axe qui doit être porté par le secteur de l'éducation nationale et nous allons travailler ensemble pour apporter une réponse significative aux problèmes qui touchent le secteur de la petite enfance". Rappelons que la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a été célébrée du 09 au 15 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Elle avait pour thème : "promouvoir la culture environnementale dès la petite enfance". Cette 18 ème édition a été également l'occasion de fêter les 20 ans de l'agence nationale de la petite enfance et de rendre un vibrant hommage au parrain de cette édition, l'ancien président de la République Me Abdoulaye Wade. Il est le père fondateur de la case des Tout-Petits.



Source : https://senemedia.com/annonce-77624-petite-enfance...

