Pétrole-Affaire Aliou Sall: La sortie de Me Wade attendue dans les prochains jours

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 08:44

"Le président Abdoulaye Wade va faire sortie publique pour parler de l'affaire Aliou Sall et du cas du pétrole" a révélé Cheikh Seck, le président de la Fédération nationale des cadres libéraux.



Selon l'invité de Rfm matin, le secrétaire général du Pds "doit éclairer sur son implication et celle de Karim Wade, ancien ministre de l’Energie", dans cette affaire.



Cette sortie tant attendue, dit-il, est initiée par les cadres libéraux qui ont adressé une lettre à Me Wade, qui a donné son accord. "Les préparatifs de cette conférence sont cours et dans les prochains jours, Wade s'adressera à l'opinion", a assuré Cheikh Seck. Pour lui, la vérité doit jaillir dans cette affaire, mais il faut d'abord que Bassirou Guèye démissionne de son poste. "La personne du procureur de la République est un obstacle à l'éclatement de la vérité", a indiqué le responsable libéral.

