Pétrole: La secrétaire américaine au Trésor fustige la baisse de production de l'Opep+ Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 18:28 | | 0 commentaire(s)| Aux États-Unis, Janet Yellen, secrétaire au Trésor, s'est élevée contre la baisse de production de pétrole décidée par l'Opep+ la semaine. Elle l'a dit dimanche 9 octobre, lors d'une interview téléphonique accordée au journal britannique The Financial Times, lors du forum annuel de la Freedman's Bank à Washington. Le cartel réduit en effet ses objectifs de production de 2 millions de barils par jour, à partir de novembre. Du coup, les prix qui avaient diminué depuis le début de l'été repartent à la hausse.





La secrétaire américaine au Trésor estime que la décision de l'Opep+ de réduire sa production de pétrole est « inutile et imprudente » pour l'économie mondiale, et « inappropriée », étant donné le contexte inflationniste et de crise énergétique actuel.



Janet Yellen s'inquiète aussi pour les pays en développement, qui font déjà face à de nombreuses difficultés.



La secrétaire au Trésor s'exprimait en amont des rencontres annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale la semaine prochaine. Des rencontres centrées sur l'inflation galopante, les politiques des Banques centrales et l'impact économique de la guerre en Ukraine, entre autres.



« Je pense que nous allons échanger nos points de vue sur la gestion de ces problèmes et essayer de déterminer si notre action collective est sensée. C'est le mieux qu'on puisse faire dans ce contexte difficile », a dit aussi Janet Yellen.



L'ancienne dirigeante de la FED reproche aussi à ses alliés européens d'être « trop lents » à envoyer l'aide financière promise à l'Ukraine pour lui permettre de contrer l'offensive russe.



Elle rappelle que les États-Unis ont déjà versé 8,5 milliards de dollars à l'Ukraine et qu'une nouvelle aide de 4,5 milliards vient d'être votée par le Congrès américain.



La Commission européenne s'est engagée la semaine dernière à débloquer, le plus rapidement possible, 3 milliards d'euros, dernier versement de l'enveloppe de 9 milliards d'euros d'aide promise à l'Ukraine.

