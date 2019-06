Pétrole et Gaz- Cadres de Benno Bokk Yakaar : « Les anciens ont su transcender l’ensemble des crises majeures du Sénégal »

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 20:59 | | 0 commentaire(s)|

Les cadres de Benno Bokk Yakaar, précisent que le Sénégal a su transcender des crises majeures depuis l’indépendance et pu les juguler par le talent des anciens. Malgré les fortes mutations intervenues partout dans le monde, estiment-ils, leurs expertise politiques et surtout leurs bonnes connaissances de la marche du monde ont permis de circonscrire au maximum les dommages collatéraux dans la marche de notre République.







Les cadres de Benno Bokk Yakaar se sont prononcés sur la marche du pays. Ils estiment que les anciens ont su transcender l’ensemble des crises majeures. Une posture, d’après eux, qui nous vaut aujourd’hui, respect et admiration, avec une image renvoyée à l’opinion internationale d’un peuple, doté d’un génie politique puissant, enraciné dans sa culture de paix et de dialogue.







Sans jamais remettre en cause le lien social, lit-on à travers le communiqué transmis à la Rédaction de Leral, l’émergence de formes diverses et radicales de contestation a toujours été au cœur des contradictions que partagent les sociétés modernes entre autonomie et solidarité, risque et sécurité, l’Etat, la Nation et influences extérieures.







Cette nouvelle polémique née de la diffusion par la BBC d’un documentaire sur la gestion des ressources naturelles au Sénégal, va dans le même sens de l’histoire. Elle annonce fatalement, une nouvelle forme de menaces plus violentes et plus complexes avec des relents financiers et économiques. « Cette première attaque à peine voilée de la BBC confirme que nous entrons dans une nouvelle ère. Une ère à haut risque. Sans aucune valeur scientifique, ni regard comparatif dans le temps et dans l’espace, le documentaire a, en s’appuyant sur les maillons faibles de la République, tenté de jeter le discrédit et l’opprobre sur des cibles, minutieusement, choisies », découvre-t-on, dans le communiqué des cadre de Benno Bokk Yaakar.







De manière péremptoire, expliquent ces cadres, l’animatrice a décrit le Sénégal comme un pays de misères avec des images à la limite « dégradantes ». « 11 minutes lui ont suffi pour condamner l’Etat du Sénégal et les co-contractants. En 11 minutes, elle avait fini, de manière spectaculaire, de faire le procès d’un processus dont le point de départ date de huit (8) ans c'est-à-dire avant l’avènement du Président Macky Sall à la tête du Sénégal. 11 minutes de satires lui ont suffi, pour enrôler une frange de l’opposition sénégalaise en quête de vengeance », relèvent les cadres.







Sur ce, ils signalent que ce réquisitoire sans précédent « du tribunal de BBC », certains « confusionnistes » et activistes notoires ont voulu renouer le fil du dialogue avec le peuple après leurs cuisantes défaites à la Présidentielle de 2019.







« Il aurait été plus simple, pour eux, de répondre au dialogue politique, lancé par le Président de la République afin de nous éviter toute déperdition dans la marche vers le succès amorcée par le Président Macky Sall. Peu importe notre bord politique, nous devons tous comprendre que le Sénégal nous appartient. Il est le bien de tous. Ce serait une grave erreur, voire une utopie de faire de la détestation un programme de société politique », regrettent-ils.







D’après eux, les sénégalais doivent être rassurés. Car, les intérêts du pays ont été préservés et les montants attendus et annoncés lors de la concertation sur le Pétrole et le Gaz ne sont pas remis en cause.







« Les perspectives qui s’ouvrent pour notre pays sont prometteuses. La moyenne de croissance attendue sur les 5 prochaines années sera de 9% avec un pic de croissance à 12% à l’horizon 2021 en raison, simplement, des gros investissements sur les installations pétrolières et gazières. Pour cela nous avons besoin plus que jamais de stabilité», projettent les alliés du Président Sall.







Sous ce registre, ils ont tenu à lancer un message d’alerte et de vigilance aux sénégalaises et aux sénégalais. « Avec notre nouveau statut de pays pétroliers et gaziers, nous devrons, désormais, montrer de toutes nouvelles dispositions pour faire face à toutes velléités. Ce qui exige de notre part de la tempérance, de la lucidité et surtout de la sérénité », ont-ils exhorté.







La saisine de la justice du pays procède d’une volonté de transparence de la part de l’Etat du Sénégal. Elle fera, promettent-ils, nous en sommes sûrs, toute la lumière sur les responsabilités de chaque partie. « Nous invitons l’opposition sénégalaise à venir rejoindre le dialogue politique, seul gage dans la préservation de notre cohésion. Le dialogue permettra de construire une intelligence collective forte autour de toutes les questions, dont les enjeux transcendent nos divergences », invitent-ils.







Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos